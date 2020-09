A Nettuno la tappa della “Brescia Napoli – Classica in moto d’epoca”

Nettuno – Farà tappa a Nettuno la “Brescia Napoli – Classica in moto d’epoca”, manifestazione giunta alla sua quinta edizione e che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Nettuno.

Trenta motociclisti divisi in squadre da massimo quattro centauri sono partiti lo scorso 24 settembre da Brescia ed stanno attraversando mezza Italia in sella a splendide motociclette, rigorosamente costruite prima del 1978.

La novità di quest’anno prevede la possibilità di ogni squadra di essere accompagnati anche da un’auto d’epoca (costruita prima del 1968). L’arrivo a Nettuno, dopo essere partiti da Roma e attraversato alcuni laghi del Lazio, è previsto alle 18 in piazzale delle Sirene con la carovana, quaranta persone in tutto compreso lo staff, che si fermerà a cena per gustare la cucina locale e, dopo aver pernottato in città, ripartirà alla volta di Napoli per l’ultima tappa.

“Siamo felici di ospitare anche quest’anno questa bellissima manifestazione – dichiara l’Assessore al Turismo Alessandro Mauro – è un onore per noi che gli organizzatori abbiano scelto di fare tappa qui a Nettuno. L

a nostra è una città turistica che ha tutte le carte in regola per essere visitata e vissuta anche in periodi diversi dall’estate. Questa manifestazione porterà circa quaranta persona ha soggiornare a Nettuno in un periodo di “bassa stagione” e ad assaporare la nostra cucina locale, fiore all’occhiello della città come tutto il settore enogastronomico.

L’obiettivo di questa Amministrazione è quello di incentivare iniziative come questa perché il nostro territorio ha risorse culturali, storiche, paesaggistiche e culinarie che possono essere apprezzate in tutto l’anno”.

