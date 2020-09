Anzio, svolta green nella pubblica illuminazione: istallati 7.050 nuovi punti a led

Anzio – 7.050 nuovi punti luce a led con la copertura del 95% del territorio comunale, 50 pali sostituiti, 950 controlli eseguiti, 87 orologi astronomici di nuova generazione installati, 220 quadri elettrici messi in sicurezza, 2.328 interventi evasi fino ad oggi, 10 nuovi quadri elettrici in corso di installazione e ben 220 messi in sicurezza, 500 metri di linee aeree sostituite e ben 48 interventi sugli impianti semaforici portati a compimento.

Sono soltanto alcuni dei sorprendenti numeri che, in pochi mesi di lavoro, con la partnership tra Engie ed il Comune di Anzio, guidato dal Sindaco, Candido De Angelis, hanno radicalmente trasformato, potenziato ed ammodernato, l’intera rete della pubblica illuminazione della Città di Anzio.

Un lavoro di grande valore, eseguito con un consistente risparmio di risorse pubbliche, che sarà implementato, nei prossimi mesi, con tutta una serie di nuovi ed importanti interventi, coordinati e monitorati sempre da vicino dall’ottimo Ufficio Comunale alla Pubblica Illuminazione.

“In pochi mesi il 95% del territorio comunale è stato illuminato con tecnologia led, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana, che ha ottimamente dato continuità al lavoro avviato dall’Assessore, Giuseppe Ranucci – con un notevole risparmio energetico, con una migliore qualità della luce e soprattutto con un minore inquinamento luminoso. La riduzione del 75% delle segnalazioni guasti dei cittadini (in media da 40 a 10 al giorno), confermano l’efficienza dell’intera rete e l’ottimo lavoro portato avanti dall’Ufficio Tecnico, in collaborazione con la squadra di Engie”.

Numero verde Engie pubblica illuminazione, attivo h24, per segnalazione guasti e lampade spente sul territorio comunale, 800 89 45 20 e 800 45 44 64.

Ufficio Tecnico Comunale, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00; il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00. Tel. 06 98499444 – 06 98499443.

