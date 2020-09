Covid-19, il sindaco di Minturno rende noto: “15 i positivi nel Comune”

Minturno – Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, basandosi sui dati evidenziati sulla piattaforma con cui la Asl comunica i dati dei contagiati ai Comuni, ha reso noto che “ad oggi risultano a Minturno sono 15 i soggetti positivi.

Otto dei quali risalenti ai cluster familiari che si sono manifestati tra il 20 e il 31 agosto. Si tratta di persone che si trovano in quarantena domiciliare da settimane. Gli altri sette positivi sono stati accertati, invece, tramite l’attività massiva di screening effettuata in queste settimane presso i drive in a Formia”.

In relazione agli ultimi sette contagiati il primo cittadino ha fatto sapere che “la Asl ha già avviato gli screening sui contatti più stretti degli ultimi positivi accertati”.

Con l’occasione Stefanelli raccomanda: “Prudenza e responsabilità”.

