Fiumicino, giovane in mutande rantola sull’asfalto di notte: soccorso dal 118

Fiumicino – Momenti di tensione questa notte a via Passo Buole, a Fiumicino, dove poco dopo le 3.30 sono intervenute le forze dell’ordine che si sono trovati in strada un giovane di 22 anni, rantolava sull’asfalto in mutande. Si indaga sulle cause: possibile sia una malattia della persona o l’effetto dell’assunzione di sostanze stupefacenti.

L’intervento del personale sanitario del 118, giunto sul posto con auto medica dell’Ares, stato successivamente delicato per via dell’alto livello di agitazione. Il ragazzo è stato quindi sedato per mettere al sicuro la frequenza cardiaca e lo stato di coscienza. Immediatamente è stato poi trasportato al Grassi di Ostia in codice rosso.

