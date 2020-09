Fiumicino, semaforo rotto: ennesimo incidente all’incrocio tra via Passo Buole e via Valderoa

Fiumicino – Un altro grave incidente, l’ennesimo, si è verificato all’incrocio tra via Passo Buole e via Valderoa. A causare il sinistro il semaforo rotto. La dinamica è sempre la stessa: arriva la pioggia, il semaforo va in tilt segnando giallo lampeggiante. L’alta velocità e il non rispetto della precedenza fanno il resto.

Maltempo e semaforo guasto hanno la loro parte di responsabilità, ma anche gli automobilisti non sono da meno. Il segnale giallo intermittente del semaforo invita a rallentare e ad avere la massima prudenza nell’attraversamento dell’incrocio ma per molti la vista del semaforo giallo significa accelerare per attraversare l’incrocio qualche attimo prima che arrivi il rosso.

La storia degli incidenti dell’incrocio tra via Passo Buole e via Valderoa è segnata sui muri di cinta delle abitazioni adiacenti. La domanda sorge spontanea: come mai questo semaforo ogni volta che piove forte si guasta? Come mai non si pone il problema di una ricerca definitiva del guasto che provoca il mal funzionamento del semaforo, che nel corso dell’anno subisce numerose sostituzioni?

