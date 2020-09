Formia partecipa alle Giornate europee del Patrimonio: 3 i siti culturali aperti gratuitamente

Formia partecipa alle “Giornate europee del Patrimonio”. Un’iniziativa che si concretizza in due giornate, realizzate dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la Soprintendenza archeologica Belle Arti e paesaggio delle province di Frosinone, Latina, e Rieti e con il supporto operativo degli archeologi di Rta Sinus Formianus.

Una due giorni di visite gratuite in tre importanti siti della cultura della cittadina – Cisternone romano, area archeologica Caposele e Tomba di Cicerone – che “vogliono far riflettere sull’importanza che hanno saperi, tradizioni, esperienze locali nella creazione di un patrimonio culturale riconosciuto e condiviso che è non solo conoscenza del passato, ma anche ispirazione per il futuro”.

Oggi e domani sono pertanto previste visite guidate assolutamente gratuite, ma è obbligatoria la prenotazione, nel rispetto di tutte le norme anti-contagio vigenti. Le informazioni nel dettaglio sono disponibili sul sito del Comune di Formia e sul sito web “www.sinusformianus.it”