Formia, perseguita donne con frasi e immagini hard: 18enne rinchiuso in comunità

Formia – Ieri, 25 settembre, gli uomini della Squadra Anticrimine del Commissariato di Formia hanno eseguito la misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Roma nei confronti di un giovane che ha appena compiuto la maggiore età, responsabile di atti persecutori reiterati.

Al termine di una articolata attività di indagine, gli investigatori hanno accertato che il ragazzo, utilizzando i vari social network, aveva pubblicato frasi e immagini dal contenuto osceno nei confronti di giovani donne del territorio, anche utilizzando false generalità nel tentativo di depistare le indagini.

È stata acquisita una notevole quantità di materiale, anche attraverso screenshot, alla quale ha fatto seguito lo sviluppo dei profili del molestatore e la comparazione di alcune foto presenti sul profilo dell’autore con quelle di alcune amicizie delle vittime, fino al confronto con casi analoghi.

L’esito dell’attività, confortata anche dall’esame del materiale informatico sequestrato presso l’abitazione del ragazzo, ha consentito di raccogliere elementi probatori certi a suo carico, che ha comportato l’emissione del provvedimento cautelare a suo carico.

