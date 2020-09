Il prezzo delle cuffie è troppo alto e aggredisce la cassiera: denunciato cliente “insoddisfatto”

Roma – Non gli sta bene il prezzo delle cuffie e si scaglia contro una cassiera, danneggiando anche alcuni espositori del negozio. E’ successo a Roma, dove un 30enne si è presentato alla cassa di un negozio di elettronica del centro commerciale Euroma2, ma quando la cassiera gli ha comunicato il prezzo, lui, convinto che il costo stabilito fosse minore, si è rifiutato di corrispondere la differenza, iniziando ad alzare la voce nei confronti della dipendente.

Non contento, l’uomo ha scatenato la sua ira scagliandosi contro alcuni espositori del negozio e pannelli in plexiglass, danneggiandoli.

I colleghi della ragazza hanno subito dato l’allarme al “112” e i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur sono intervenuti sul posto, hanno bloccato l’uomo e lo hanno denunciato con l’accusa di danneggiamento.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

