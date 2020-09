Infiltrazione d’acqua al Grassi di Ostia: crolla il controsoffito della terapia intensiva

Ostia – A causa di un’infiltrazione d’acqua, è crollata parte del controsoffitto dell’unità di terapia intensiva di cardiologia. A denunciare l’accaduto è Cobas, in una lettera inviata ai vertici della Asl Roma 3. Il fatto è accaduto lo scorso 24 settembre. Un crollo che si era già verificato in passato, sottolineano da Cobas (11.08.2015 e 19.10.2015) e che era stato “puntualmente segnalata da questa O.S. attraverso prese di posizioni pubbliche e riportata anche a mezzo stampa“.

“In una di queste circostanze – si legge in una nota – si era reso necessario persino l’intervento dei Vigili del Fuoco che ne constatarono l’inagibilità con conseguente trasferimento d’urgenza di alcuni pazienti con alta complessità assistenziale, collegati a macchine di monitoraggio ed assistenza cardiorespiratoria. Tali situazioni non possono che generare non solo difficoltà e disagi, ma profonda preoccupazione per i rischi che potrebbero correre operatori e utenti, in considerazione, peraltro, della possibilità reale che possano verificarsi sempre più frequentemente eventi atmosferici avversi“.

Poi un sollecito: “La scrivente O.S. tenuto conto che già in passato sono stati effettuati lavori e interventi di manutenzione straordinaria che hanno comportato una spesa anche di diversi milioni di euro, chiede, al fine di evitare il ripetersi di questi incresciosi episodi, che vengano effettuate con urgenza tutte le necessarie verifiche e controlli per l’intera Struttura Ospedaliera, così da poter effettuare gli opportuni, necessari e adeguati interventi”.

