Ostia, escono in barca e urtano uno scoglio: feriti 4 turisti

Ostia – Incidente davanti alle coste di Ostia, dove una barca ha urtato uno scoglio mentre viaggiava in mare.

A bordo c’erano quattro turisti provenienti dalla Germania, che sono rimasti feriti nell’impatto: alle persone era stato vietato di mettersi in mare con l’imbarcazione per l’allerta meteo, in un consiglio che non è stato ascoltato dagli interessati.

I soggetti sono stati soccorsi dalla Polmare e successivamente dai sanitari del 118, con questi ultimi che hanno trasferito le persone in “codice giallo” presso l’ospedale Grassi.

Articolo in aggiornamento.

