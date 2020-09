Parigi, sette persone arrestate per l’attacco in strada. Darmanin: “E’ terrorismo”

Parigi – Sono sette le persone arrestate in relazione all’attacco davanti alla ex redazione della rivista satirica Charlie Hebdo a Parigi, in cui sono rimaste ferite due persone a colpi di mannaia (leggi qui). Poco dopo l’attacco, la polizia ha fermato il principale sospettato, un 18enne pakistano.

Poco dopo è stato arrestato anche un cittadino algerino di 33 anni. Altre cinque persone – nate tra il 1983 e secondo quanto trapelato di origine pakistana – sono state successivamente fermate durante una perquisizione a nord di Parigi in quella che è considerata l’abitazione del principale sospettato. Il governo né è sicuro: “E’ chiaramente un atto di terrorismo islamista“, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin. (fonte: Agi)