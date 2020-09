Pomezia, vandalizzato il “Copernico”: dal Miur 30mila euro per ripristinare la scuola

Pomezia – Il Ministero dell’Istruzione ha stanziato 30mila euro per i lavori di ripristino e l’acquisto dei materiali rubati presso l’Istituto di istruzione superiore Copernico (leggi qui).

“Una notizia che ci riempie di gioia – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà –, a dimostrazione di come la proficua collaborazione tra le Istituzioni possa portare a concreti risultati nel breve termine. Grazie ai fondi stanziati sarà possibile intervenire tempestivamente per garantire il diritto allo studio e la continuità didattica. Un ringraziamento speciale alla Ministra Lucia Azzolina e a tutto il suo staff per la tempestività e la sensibilità mostrata anche in questa occasione”.

