Ponza, 70enne in pericolo di vita elitrasportata al Goretti di Latina

Ponza – Quando è arrivata al Poliambulatorio dell’isola di Ponza, ieri sera, le sue condizioni sono apparse subito serie. I medici si sono adoperati con ogni mezzo per prestare le prime cure alla 70enne ponzese, ma data la situazione estremamente delicata, sembra infatti versasse in pericolo di vita, è stato ritenuto opportuno allertare l’elisoccorso perché fosse effettuato il trasporto in un ospedale del Continente.

E sono stati gli uomini dell’aeronautica militare di Pratica di Mare a correre in aiuto della donna nonostante le condizioni meteo avverse. I militari solo dopo aver fatto tappa a Latina per far salire a bordo il personale sanitario hanno raggiunto l’isola poco dopo le 23, fatto salire a bordo la donna, trasportandola poi all’ospedale Goretti di Latina dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata.

