Sversamento di gasolio nella zona industriale di Civitavecchia, Frascarelli: “Un’azione criminale”

Civitavecchia – “Un’azione criminale”. Così, in una nota stampa, il consigliere di Civitavecchia Giancarlo Frascarelli, a commentare la scoperta di uno sversamento di idrocarburi avvenuto in Zona industriale.

“Sul caso – prosegue il consigliere – stanno indagando le forze dell’ordine, fortunatamente l’ottimo lavoro dei servizi preposti ha consentito di ridurre al minimo i disagi e scongiurare un disastro. Centinaia e centinaia di litri di gasolio sono stati recuperati dalle condutture dopo che l’allarme è stato lanciato dal personale al lavoro presso il depuratore”.

“La speranza è che gli individui che stavano per perpetrare questo scempio, – conclude Frascarelli – con danni enormi sia al sistema di riciclo delle acque che al mare, siano identificati e puniti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia