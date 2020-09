Anzio, il 25 ottobre le elezioni del Consiglio direttivo della Pro Loco

Anzio – “Siamo giunti alla fine del nostro mandato quadriennale, iniziato nel 2016 e che sarebbe dovuto terminare ad aprile 2020. Purtroppo l’emergenza sanitaria, che ha colpito il paese all’inizio dell’anno non ha permesso il normale svolgimento delle elezioni”. A comunicarlo è la Pro Loco di Anzio.

“Si comunica che domenica 25 ottobre 2020 presso la Sala Parrocchiale San Francesco (Anzio), vicolo dell’Arte al 1° piano, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, si svolgeranno le votazioni per le elezioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti per il quadriennio 2020-2024″.

“Tutti i soci ordinari in regola con il tesseramento Unplicard 2020 sono elettori e possono essere eletti. I soci che volessero candidarsi alle elezioni sono pregati di presentare la loro candidatura c/o la sede della Pro Loco Città di Anzio , via Mimma Pollastrini 5 (dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal lunedì al sabato) entro e non oltre sabato 17 ottobre 2020. Ogni socio esprime un voto soltanto e sono consentite due deleghe a socio”.

