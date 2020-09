Fiumicino, online il bando per creare il nuovo logo del Consorzio di Bonifica Litorale Nord

Fiumicino – “Con modalità inedite, ma la Settimana della Bonifica e Irrigazione sarà comunque, grazie alle attività pensate per coinvolgere i cittadini in sicurezza, un momento di riflessione sui temi attuali dell’acqua, dell’ambiente, del territorio, dei cambiamenti climatici e di conoscenza del ruolo fondamentale svolto in questi ambiti dai Consorzi di Bonifica”.

Così Niccolò Sacchetti, presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, commenta le iniziative promosse da Anbi Nazionale per promuovere la conoscenza dei Consorzi, che danno vita ad un complesso e articolato sistema – composto da presidi operativi, impianti, reti, canali e professionalità – che gestisce le risorse idriche a fini irrigui per l’agricoltura, ma anche le infrastrutture e gli interventi per la sicurezza idraulica dei territori, la prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico.

“Le iniziative promosse per la Settimana – aggiunge Sacchetti –, a causa della emergenza pandemia e vista la necessità di evitare assembramenti, si svolgeranno in assenza, sfruttando gli ottimi rapporti già avviati con le scuole e con gli enti locali e privilegiando la interazione attraverso gli strumenti telematici e le piattaforme informatiche. Questa sarà una Settimana virtuale, perché per promuovere la conoscenza del nostro mondo e delle nostre attività utilizzeremo soprattutto gli strumenti offerti dal web“.

Nonostante non sia stato possibile organizzare le visite delle scolaresche presso gli impianti idrovori, come sempre in passato, il rapporto con le scuole resta privilegiato, come dimostra la scelta del Litorale Nord di delegare la ideazione del suo nuovo logo alla creatività degli alunni dei Licei Artistici del comprensorio di Fiumicino.

Il Consorzio presieduto da Sacchetti, infatti, ha pubblicato un bando rivolto proprio agli studenti di questi Istituti perché siano essi a ideare il nuovo logo del Litorale Nord.

Gli elaborati dovranno essere inviati entro la fine di novembre. Sarà poi una commissione a valutare tra le opere pervenute e scegliere quella che diventerà il logo ufficiale del Litorale Nord. In premio ci sono computer, lavagne magnetiche e buoni per acquisto libri.

“Il logo – conclude Sacchetti – dovrà rappresentare il Consorzio nel proprio ruolo di difesa del suolo e dell’ambiente, della gestione delle risorse idriche, l’irrigazione, la manutenzione del patrimonio idrografico e per le attività di prevenzione del rischio idrogeologico”. Tutte le informazioni si trovano sul sito: www.cbln.it

