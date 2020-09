Formia, l’appello della Lega al Sindaco: “Riaprire subito l’ufficio urbanistica”

Formia – “Ormai i nostri cittadini sono in affanno nel vedersi riconosciuti i servizi messi a disposizione dallo Stato. Noi, in qualità di gruppo politico, ci facciamo portavoce dei nostri concittadini, i quali lamentano quotidianamente la chiusura ed il mancato interloquire con gli Enti pubblici Inps ed ufficio di collocamento ormai chiusi al pubblico da circa 6 mesi”. È quanto si legge in una nota stampa della Lega di Formia.

“È pur vero che i vari Dpcm hanno consentito e consentono il prosieguo dello smartwarking – prosegue la Lega – ma crediamo che sia giunto il momento di iniziare ad aprire al pubblico sempre rispettando le dovute misure contingentate“.

“Chiediamo pertanto al Sindaco – conclude il gruppo politico – di intervenire sul disagio venutosi a creare e trovare una soluzione entrando nel merito del problema. Allo stesso tempo chiediamo l’immediata riapertura dell’ufficio urbanistica (in totale sicurezza naturalmente) come fatto dai nostri e molti altri consiglieri comunali nella commissione urbanistica di giovedì scorso”.

