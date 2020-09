Latina, in scadenza l’Avviso Pubblico per fornire i libri alla Biblioteca Manuzio

Latina – Mancano pochi giorni alla scadenza dell’Avviso Pubblico rivolto alle librerie di Latina dall’Assessorato alla Cultura. Il Bando, che scade lunedì 28 settembre 2020, è pubblicato sul sito web del Comune di Latina nella sezione ‘Avvisi e Bandi’ e permetterà alla Biblioteca A. Manuzio di acquistare libri direttamente dalle librerie di Latina – con il prezzo di copertina stabilito dagli editori – che risponderanno alla manifestazione d’interesse emanata dall’Amministrazione Comunale.

La somma di 10 mila euro è stata assegnata dal Ministero per i beni Culturali all’Amministrazione come forma indiretta di sostegno alla promozione del libro e della lettura in un settore – quello delle librerie e più in generale dell’editoria – gravemente colpito durante il periodo del lockdown.

