Latina, anche l’Anpi parteciperà allo sciopero dei braccianti agricoli

Latina – “L’Anpi della provincia di Latina sostiene, ora come sempre, la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici delle campagne pontine. Aderiamo allo sciopero indetto per lunedì 28 settembre a Latina“. Così, in una nota, l’Anpi di Latina.

“Siamo al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici chiedendo più diritti e condizioni lavorative migliori. Gli episodi di violenza accaduti negli ultimi mesi – spiegano dall’Anpi – ci spingono a mantenere alta l’attenzione su una parte del mondo del lavoro che rimane tutt’ora nascosta. Non crediamo alle parole di chi vuole descrivere la situazione lavorativa nelle pianure pontine come perfetta ed esente da episodi di sfruttamento. Sosteniamo gli sforzi degli imprenditori onesti che rispettano i principi costituzionali che fanno del nostro un paese fondato sul lavoro. Sosteniamo gli sforzi delle forze dell’ordine e della magistratura per combattere tutto ciò che di illegale ancora si verifica nelle nostre campagne. Sosteniamo chi dà voce a chi tutt’ora non ne ha. Sosteniamo le associazioni e i sindacati che lottano al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici. Dove c’è bisogno di giustizia e legalità, l’Anpi c’è”, concludono.

