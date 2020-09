L\'esibizione d Federica Trani al \"Fondi Music Festival\"

Fondi – Si terrà oggi domenica 27 settembre alle 18 e 30 nella splendida cornice di Palazzo Caetani, il prossimo appuntamento della IX edizione del “Fondi Music Festival”, manifestazione organizzata dall’associazione Fondi Turismo e dalle associazioni musicali ”Ferruccio Busoni” e “Sergej Rachmaninov”, con il patrocinio del Comune di Fondi, del Parco Naturale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi, della Banca Popolare di Fondi e della costituenda Casa della Cultura di Fondi.

Il programma vedrà esibirsi la giovane pianista fondana Federica Trani, che proporrà un programma variegato comprendente autori dal primo Romanticismo al Novecento: F. Chopin, L.v. Beethoven, C. Debussy, C. Saint-Saëns, A. Casella, B. Bartók.

La manifestazione avverrà nel pieno rispetto della normativa per il contenimento epidemiologico da Covid 19, che prevede: il distanziamento dei posti (anche nel caso di coniugi e persone conviventi); l’utilizzo della mascherina per tutta la durata dello spettacolo; il rispetto della capienza della sala; il tracciamento di tutte le persone presenti; l’igienizzazione delle mani all’ingresso della sala.

E’ gradita la prenotazione anche per gli associati, da effettuarsi inviando una mail all’indirizzo fondimusicfestival@gmail.com indicando nome, cognome e numero di telefono di tutte le persone a cui la prenotazione fa riferimento.

Chi è Federica Trani

Nata a Fondi, Federica Trani intraprende lo studio del pianoforte all’età di otto anni con il maestro Sestino Macaro. Alla sua formazione partecipano diversi maestri come Paola Menichelli, Gabriele Pezone, Francesco Bergamasco e Matteo Costa. Nel 2008 si iscrive al conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina, nel 2014 si trasferisce a Roma dove studia presso il conservatorio “Santa Cecilia”. Nel 2015 conosce il maestro Simone Gragnani, con il quale attualmente studia presso il conservatorio “Vivaldi” di Alessandria. Ha partecipato a numerose masterclasses tenute in Italia (Fondi, Sermoneta, Taranto, Etroubles, Valpelline, Torino) e all’estero (Halle, in Germania) con Roberto Prosseda, Giorgia Alessandra Brustia, Gabriele Baldocci, Matteo Costa, Simone Gragnani. Nel 2018 ha partecipato come “young artist” al concerto inaugurale del Fondi Music Festival e ha tenuto un recital in collaborazione con Roma Tre Orchestra a Roma presso il Museo Carlo Bilotti Aranceria di Villa Borghese. Appassionata di musica corale, ha partecipato a numerosi concerti come mezzo soprano e contralto con il Coro da camera del conservatorio “Vivaldi” diretto dal M. Berrini e con il Coro della facoltà di musicologia di Cremona diretto dal M. Cestino. Agli studi musicali affianca quelli universitari, conseguendo nel 2016 con il massimo dei voti la laurea in “Letteratura e linguistica italiana” presso l’Università degli Studi di Roma Tre. Attualmente prosegue il corso di laurea magistrale in “Letteratura, filologia e linguistica italiana” presso l’Università degli Studi di Torino.