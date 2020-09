Nettuno – Il maltempo sta martoriando la città di Nettuno, tra pioggia e forti raffiche di vento. Intere vie e abitazioni del comune sono sommerse dall’acqua già dalle prime ore di questa mattina.

In via Torino i Vigili del Fuoco sono intervenuti per salvare una signora anziana rimasta intrappolata in casa, nella sala hobby, a causa dell’acqua che aveva raggiunto circa un metro di altezza.

Al momento la viabilità a Nettuno è compromessa, si circola con difficoltà a causa delle strade inagibili. In via della Fonderia l’acqua ha raggiunto un livello di circa mezzo metro, allagando le macchine in transito.

Tre squadre dei vigili del fuoco provenienti da Velletri, Anzio e Pomezia sono intervenute per liberare gli automobilisti, tra cui giovani e anziani, rimasti bloccati all’interno delle macchine allagate.

