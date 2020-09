Tromba d’aria e bomba d’acqua: Nettuno è inginocchio

Nettuno – Tromba d’aria e violento temporale a Nettuno. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi. Ha colpito il centro della città, ma anche le periferie, causando ingenti danni.

Si registrano infatti strade allagate e auto sommerse, alberi caduti in particolare in zona Tre Cancelli, come documentato anche dalla pagina Facebook di Meteo Lazio.

La forte pioggia ha raggiunto anche scantinati e in alcuni casi abitazioni.

Disorientata e spaventata la gente ha chiesto aiuto ai vari centralini di emergenza, nel tentativo di cercare una soluzione a una situazione che anche al momento attuale resta estremamente difficile.

