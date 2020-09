Turisti senza mascherina multati a Formia, chiedono su youtube: “La regola dov’è scritta?”

“Complimenti… complimenti al Comune di Formia”. Inizia così il video realizzato su youtube da una turista della Liguria. Affermazione evidentemente sarcastica di prologo a una disavventura della quale è stata protagonista insieme ad altri amici con i quali aveva scelto di raggiungere la città di Formia per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

“Ci avete fermato – dice – in via Vitruvio perché non abbiamo la mascherina all’aperto. Quando la normativa non è segnata da nessuna parte. L’ho vista ora sul sito istituzionale e devo dire che non è neanche chiara”.

“Eppure – prosegue la turista indispettita dal trattamento che le è stato riservato – si vedeva lontano un miglio che siamo turisti. Avevamo occhiali da sole, macchine fotografiche e quant’altro che rendeva chiaro che non siamo di zona. Ci avete fermato e ci avete chiesto se eravamo di Formia e ovviamente la risposta è stata negativa. Ci è stato detto che avremmo dovuto mettere la mascherina, ma non è bastato avvertirci, ci avete fatto 50 euro di multa a persona perché non indossavamo la mascherina”.

Non intende protestare per una regola imposta. Niente in contrario per la turista il rispetto delle leggi. “Noi le regole le applicheremmo anche volentieri – spiega infatti -, ma non è segnato da nessuna parte. Sappiamo che è un momento di crisi. Ma se esiste effettivamente un pericolo allora mi avete passato una penna non sanificata per firmare il verbale che io ho ripassato a voi… Se è vero che ci troviamo in questo focolaio di Covid che noi ‘stranieri’ non siamo tenuti a sapere…

Non contestiamo la necessità di indossare la mascherina e neanche la multa, ma l’assenza di una cartellonistica che ci faccia conoscere la regola”. Conseguenza per questo trattamento è stato che la turista ha concluso il suo video youtube dichiarando: “Ovviamente non farò una buona pubblicità alla città di Formia”.