A Minturno il panettone più buono del Lazio: è di Tiziana Caruso

Minturno – Tiziana Caruso, titolare di un omonimo bar pasticceria di Scauri, frazione di Minturno, è stata capace di rientrare tra i 15 migliori panettoni artigianali regionali tradizionali all’ottava edizione del “Panettone Day” e aggiudicarsi il primato come rappresentante della regione Lazio.

Un successo per la giovane pasticcera, per il suo staff e per l’intera cittadinanza che grazie a Tiziana ha ottenuto notevole visibilità.

E’ stato un team di esperti a esaminare i panettoni in gara e ad assegnare alla pasticcera di Scauri il prezioso riconoscimento. Una giuria coordinata da Igino Massari e composta da Salvatore De Riso, Debora Massari, Davide Comaschi e Francesco Bertolini.

Dal 12 all’8 novembre tutti i finalisti avranno l’opportunità di esporre i propri panettoni al “Temporary shop” in corso Garibaldi a Milano, dove i prodotti saranno messi in vendita, in quell’occasione sarà anche possibile concedere ai visitatori un assaggio dell’eccellenza della pasticceria italiana.

