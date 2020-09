Aggressioni a Fiumicino, Centrodestra e Liste civiche: “Finalmente la maggioranza ci dà ascolto”

Fiumicino – “Gli ultimi episodi di violenza che si sono registrati sul nostro territorio non sono una novità. A renderli ancora più gravi è il fatto che alcuni hanno avuto come protagonisti ragazzi giovanissimi. La cosa curiosa, però, è che la maggioranza abbia deciso solo ora di esprimersi sui fatti accaduti e di convocare una commissione per affrontare il problema sicurezza (leggi qui)”. E’ quanto si legge in una nota stampa a firma del Centrodestra e le Liste civiche di Fiumicino.

“Siamo contenti – proseguono – che l’Amministrazione abbia deciso di fare qualcosa di concreto, nonostante le nostre precedenti sollecitazioni e le innumerevoli richieste, sia di consiglio straordinario, che di una conferenza con tutti i capigruppo alla presenza del Sindaco. Da tempo che sapevamo quanto la situazione fosse diventa intollerabile e ci stupiamo di tutto questo ritardo nell’agire”.

“Come consiglieri comunali – concludono il Centrodestra e le Liste civiche – abbiamo il dovere di proteggere i nostri concittadini e continueremo a lottare per la sicurezza del territorio come abbiamo sempre fatto”.

