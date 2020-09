Aggressioni all’aeroporto di Fiumicino, convocata una Commissione comunale

Fiumicino – La maggioranza nel Consiglio comunale di Fiumicino ha deciso di programmare una Commissione congiunta Lavoro e Attività Produttive, per affrontare il delicato problema delle recenti aggressioni ai vigili urbani e ai tassisti presso l’aeroporto Leonardo Da Vinci.

“Vogliamo esprimere il nostro sostegno e la nostra solidarietà agli agenti della Polizia Locale e ai tassisti che anche negli ultimi giorni hanno subito aggressioni da parte di chi svolge attività illecite o esercita la professione abusivamente dentro l’aeroporto Leonardo Da Vinci – dichiarano i capigruppo della maggioranza in Consiglio Comunale Maurizio Ferreri (Demos), Barbara Bonanni (Leu), Stefano Calcaterra (Pd), Angelo Petrillo (Lista civica Zingaretti) e Ciro Sannino (Uniti nel Centro) -. Nei prossimi giorni proporremo la convocazione delle commissioni Lavoro e Attività Produttive, in seduta congiunta, per affrontare questo tema. Alla seduta inviteremo anche i rappresentanti di categoria e la Polizia locale di Fiumicino”.

“Anche se tutti stanno attraversando un momento di crisi – concludono gli esponenti della maggioranza – questo non significa che si possa derogare alla legalità e dare spazio a episodi di violenza“.

