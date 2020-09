Alunno e maestra positivi al coronavirus: a Latina 4 classi in quarantena

Latina – Non si ferma l’onda dei contagi in terra pontina. Stavolta, ad essere risultati positivi al coronavirus sono stati un bambino e una maestra, appartenenti a due diverse scuole elementari di Latina.

A renderlo noto gli istituti stessi, che hanno comunicato come, per precauzione, la Asl di Latina abbia deciso di mettere in quarantena cautelativa gli alunni di 4 classi dei due istituti (una classe di un istituto e 3 dell’altro, per l’esattezza), in attesa che tutti siano sottoposti al tampone e che i locali siano sanificati.

