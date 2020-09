Ardea, un asilo nido e un’area sportiva a Nuova Florida: il progetto del Comune

Ardea – Un nuovo polo scolastico e il primo asilo nido comunale di Ardea. È questo il progetto annunciato dell’Amministrazione pentastellata. Il terreno di via Modena, sequestrato mesi fa, è recentemente tornato di proprietà comunale ed è proprio lì che potrebbe sorgere la nuova scuola per l’infanzia, oltre a un’area da dedicare interamente allo sport per i ragazzi del comune rutulo.

“Si tratta di un terreno di circa un ettaro, 9.800 metri quadrati pianeggianti nel quartiere di Nuova Florida – spiega a ilfaroonline.it il Sindaco di Ardea, Mario Savarese -. Nell’area nascerà un polo scolastico per l’infanzia che prevede la costruzione di un asilo per i bambini più piccoli da zero a tre anni, una scuola materna per i più grandicelli da 3 a 5 anni e infine una scuola elementare. Inoltre è prevista una vasta area da dedicare allo sport. Saranno ricavati anche spazi per parcheggi e per il transito dei pulmini del trasporto scolastico”.

“È già stato elaborato dall’ufficio tecnico un progetto di massima. Ora si passerà alla progettazione esecutiva. Per primo sarà realizzata la scuola materna, a seguire l’asilo e infine la scuola elementare”.

L’asilo nido comunale, il primo nella storia di Ardea

“Come mai solo oggi? Bisognerebbe chiederlo a chi mi ha preceduto – prosegue il Sindaco -, a loro che si accingono a candidarsi nuovamente alla guida di questa città. Oggi abbiamo ad Ardea 1056 bambini nell’età da zero a tre. Molti genitori sono costretti a lavorare entrambi per portare avanti il menage familiare e tanti hanno il problema di assistere degnamente i figlioli. Un asilo comunale consentirà loro di accedere ad un servizio dai costi contenuti e di qualità garantita dall’ente”.

I prossimi progetti: il rinnovo della vecchia sede comunale

“Molti dei prossimi progetti riguardano la viabilità – aggiunge il primo cittadino -. Intere strade saranno completamente riammantate; sono previsti anche lavori nel centro storico e il restauro della vecchia casa comunale che tornerà ad essere la sede politica e di rappresentanza di Ardea. Altre opere si rivolgeranno agli anziani e ai nostri cittadini più deboli con disabilità“.

“Altri interventi saranno di natura tecnica – conclude Savarese – come ad esempio quelli per mitigare il rischio idrogeologico e quello sismico. Un impegno enorme che solo oggi che abbiamo messo in ordine i conti è stato possibile pianificare”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea