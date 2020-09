Covid-19 a Civitavecchia, un caso al liceo Galilei: test a tappeto su tutta la classe

Civitavecchia – C’è un caso di Covid-19 al liceo Galileo Galilei di Civitavecchia. A comunicarlo è la Asl Roma 4.

La classe collegata al caso positivo si è recata all’ospedale San Paolo a fare il tampone rapido in tenda e, fa sapere la Asl, tutti gli studenti sono risultati negativi.

