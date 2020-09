Niente corrente né segnaletica anti-Covid: chiuso l’Istituto Ardea II

Ardea – “Dal giorno 30 settembre 2020 sono sospese le attività didattiche di tutto l’Istituto comprensivo Ardea II“. È quanto si legge nella circolare diffusa dalla scuola (Clicca qui per leggere la circolare).

Il Dirigente scolastico avrebbe preso questa decisione in seguito alla “situazione igienico – sanitaria all’esterno e all’interno del plesso di via Campo di Carne” e alle “comunicazioni del prof. Giampiero Cerri, ex collaboratore del D.s., la comunicazione pervenuta dal prof. Giustiniano Matteuccig, l’esposto dal sindacato Anief, che lamentano la mancata presenza della segnaletica per la prevenzione della diffusione del Covid 19 all’interno degli edifici scolastici” come riportato nel documento.

“L’assenza continua di energia elettrica nel plesso campo di Carne” è un altro motivo – riportato nella circolare – che ha causato la chiusura momentanea dell’istituto.

“Appena saranno risolte le problematiche sopra descritte si provvederà a riattivare la didattica“, rassicura il Preside.

