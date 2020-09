Da Ladispoli alla Serie C, Andrea Ancora dirigerà i match di Lega Pro

Ladispoli – L’arbitro ladispolano Andrea Ancora esordisce in Serie C: arbitrerà Como – Pistoiese. Sabato 3 ottobre parte l’avventura del giovane di Ladispoli, che dirigerà un match tra due squadre nobili ma decadute.

Dopo aver militato per quattro stagioni in Serie D, Andrea salirà in Lombardia sulle rive del Lago di Como per esordire in una gara di un certo interesse agonistico ma purtroppo, a causa del Covid-19, senza pubblico.

L’arbitro di 32 anni è conosciuto a Ladispoli per essere impegnato nel mondo del volontariato con la Proloco e nella banda musicale di Cerveteri. Ad oggi, è pronto per farsi notare anche in Serie C e a darsi da fare nella stagione che si appresta a disputare.

Al “Senigalia” sabato alle 20. 45, probabilmente davanti alle telecamere di Rai Sport, Ladispoli tiferà solo per lui.

