Focene, arriva il semaforo su via Coccia di Morto: in funzione dal 30 settembre

Fiumicino – Prevista per domani mattina, 30 settembre, l’inaugurazione del nuovo semaforo su via Coccia di Morto a Focene, che verrà attivato a partire dalle ore 10 del mattino.

“Nella nottata le squadre incaricate dall’assessorato ai Lavori pubblici saranno all’opera per adeguare la segnaletica in prossimità del semaforo installato pochi giorni fa in via Coccia di Morto a Focene”, dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia“.

“La segnaletica è necessaria alla messa in attività dello stesso semaforo che entrerà in funzione domani mattina alle ore 10, ed essenziale, insieme alla fermata bus che l’assessorato ha messo in sicurezza nei giorni scorsi, per l’attraversamento e la sosta di studenti e utenti di Focene alla fermata“, conclude.

