Siamo ancora in periodo di dichiarazione dei redditi, quindi anche un dovere inevitabile come questo può essere trasformato in un’esperienza positiva, facendo del bene con una semplicissima azione. Ciò è possibile scegliendo di destinare una parte delle nostre tasse al 5×1000 per Associazioni come Farmacisti in Aiuto.

Il 5×1000 è una quota del gettito fiscale Irpef delle persone fisiche che può essere destinata a sostegno delle Onlus. La preferenza deve essere espressa al momento della dichiarazione dei redditi, effettuata presso il Caf o il commercialista di fiducia: per scegliere Farmacisti in Aiuto come destinatario del 5×1000 basterà inserire nel riquadro “scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF”, all’interno di “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale” il Codice Fiscale 97427160581 (preferenza per Farmacisti in aiuto) e firmare.

Non si tratta di una quota aggiuntiva da versare, ma solo di una diversa attribuzione di una parte delle imposte che si devono pagare. Questo permetterà di contribuire in prima persona a realizzare molti progetti solidali.

“Il 5×1000 è la linfa vitale che ci permette di dare continuità ai progetti – dichiara Tullio Dariol, Presidente di Farmacisti in Aiuto -. Negli anni passati, grazie a queste donazioni siamo riusciti ad aiutare famiglie del territorio di Fiumicino, a reperire fondi per i bambini in India e le loro famiglie, a mettere in atto interventi in campo sanitario, ad offrire supporti a scuole ed ospedali in Tanzania, a sostenere progetti in Burkina Faso ed in Senegal, ed alimentare le risorse per i nostri progetti già avviati”.

“A chi decide di donare non costa nulla, – conclude Tullio Dariol – ma scegliere Farmacisti In Aiuto come destinatari del 5×1000 è un investimento sulla felicità altrui. Un gesto che ripaga sempre. Aiutateci ad aiutare”.

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , la nostra pagina sul quotidiano online “Il Faro” ,a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567.

(Il Faro online)