“Miagolava da sotto il parabrezza di un’auto”: salvato un gattino a Civitavecchia

Civitavecchia – Salvato un gattino a Civitavecchia grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, che lo hanno tirato fuori oggi pomeriggio da sotto il parabrezza di un’automobile.

Il salvataggio del cucciolo di felino è avvenuto su via Campania, dopo che una collaboratrice scolastica dell’Istituto Comprensivo “Ennio Galice” ha sentito dei forti miagolii provenire da un’auto parcheggiata fuori dall’edificio scolastico.

E’ stata la stessa donna ad allertare i Vigili del Fuoco, con i pompieri che in presenza del proprietario dell’auto hanno individuato il gatto all’interno del vano motore.

Le operazioni per estrarre il micetto dall’abitacolo sono state complicate, considerato come l’animale si era infilato nella parte bassa del motore e in un punto difficile da raggiungere a mani nude.

Vedendo le difficoltà del gatto a uscire fuori dall’abitacolo, il proprietario della macchina ha autorizzato i pompieri ad usare il cuscino ad aria compressa per farsi spazio e smontare un carter di protezione del motore.

Il gattino è stato successivamente messo in salvo, con la collaboratrice scolastica che lo ha preso in consegna.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia