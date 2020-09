Ostia, rapina al Burger King: armato di coltello si fa consegnare l’incasso

Ostia – Due rapine nella serata di ieri tra Roma e Ostia. Alle 23 nel Burger King di viale Paolo Orlando, sul lungomare, un uomo con il volto travisato e armato di un grosso coltello da cucina è entrato nel locale e si è fatto consegnare da una dipendente, dopo averla minacciata, il contenuto delle casse, prima di fuggire. Da quantificare il bottino. Nessun ferito. Sul posto i poliziotti del commissariato Lido.

In via Marsala, in zona Termini, due cittadini stranieri, uno originario della Libia e l’altro del Marocco, sono stati arrestati. I due, secondo quanto si apprende, poco prima avevano aggredito e rapinato il portafogli a un uomo di 62 anni che camminava in strada. Dopo la denuncia della vittima gli agenti del commissariato Viminale hanno rintracciato i due, entrambi con precedenti, e li hanno arrestati. (fonte Agi)