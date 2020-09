Schiaffi, calci e insulti alla ex: il giudice dispone il divieto di avvicinamento

Formia – I poliziotti del Commissariato di Formia, nella giornata odierna, a seguito di articolata attività d’indagine, ha proceduto all’esecuzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino a carico di un marito violento per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, secondo le risultanze investigative, sembra abbia in più occasioni aggredito l’ex moglie sia verbalmente, con insulti squalificanti, sia con ripetute aggressioni fisiche consistenti in schiaffi e calci anche alla presenza del lorio figlio minore.

L’attività d’indagine, iniziata con una prima analisi del materiale acquisito in sede di denuncia, è continuata con lo sviluppo di ulteriori attività finalizzate a conclamare episodi di maltrattamenti nei confronti della ex moglie.

L’esito dell’attività, rafforzata anche dal materiale acquisito dai social usato dall’ex marito consentiva di identificare lo stesso quale autore di minacce e di addivenire all’emissione del provvedimento cautelare a suo carico.