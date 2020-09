Sperlonga a rischio spopolamento, la minoranza: “Per invertire la rotta serve una nuova politica”

Sperlonga – Uno dei problemi più sentiti, nel borgo di Sperlonga è sicuramente quello dello spopolamento. In parte, sicuramente dovuto alla “fuga di cervelli” che volano altrove alla ricerca di qualche occasione in più per costruire il proprio futuro. Ma sugli sperlongani grava anche la mancanza di una politica che incentivi la maternità.

15 nuovi nati e 35 persone decedute. Sono questi, infatti, i numeri forniti dall’anagrafe comunale per l’anno 2019 e inseriti nel Dup, il Documento Unico di Programmazione, all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.

“Questi numeri – sottolineano dai banchi della minoranza – confermano la tendenza registrata negli ultimi anni e rappresenta un record negativo per il nostro paese. Questo significa che, in un futuro sempre più vicino, Sperlonga è destinata allo spopolamento.

Le proposte presentate dal nostro gruppo consiliare nel corso di questi anni per favorire le politiche di sostegno alle giovani coppie e alle famiglie, e per migliorare i servizi, sono state sempre respinte o ignorate alla maggioranza”.

E ancora: “In questo Comune non ci sono incentivi o agevolazioni comunali per sostenere le coppie con figli o che decidono di avere figli, così come mancano politiche occupazionali mirate a sostenere e a promuovere l’economia locale. Sul fronte delle giovani generazioni, questa amministrazione risulta sostanzialmente non pervenuta. La drastica conseguenza, scritta nei numeri e ben visibile passeggiando per le strade appena chiudono alberghi e stabilimenti balneari, e la fuga dei giovani dal nostro paese”.

Sperlonga cambia: “Occorre superare la politica del turismo mordi e fuggi”

Ma perché si è arrivati a questo impasse? Il Borgo non sarebbe in grado di generare opportunità tali da permettere alle nuove generazioni di restare a casa e mettere su famiglia? Dalla minoranza chiariscono: “Al contrario, Sperlonga sarebbe in grado di offrire molto più di qualche bagno nei mesi estivi. Il nostro paese è ricco di risorse e di opportunità di crescita che non sono mai state valorizzate a sviluppate, a causa di una classe politica inefficiente e indifferente.

Per questo, il nostro gruppo consiliare vuole affrontare il tema dello spopolamento, studiando soluzioni adeguate alla realtà di Sperlonga e finalizzate a superare la visione ormai anacronistica di un paese che vive solo e unicamente di turismo balneare. Per farlo, crediamo sia essenziale investire sul miglioramento dei servizi, depotenziati da anni di tagli e di scelte politiche sbagliate e dannose. Sperlonga non deve essere un villaggio vacanza che apre a giugno e chiude a settembre. Il nostro paese è una comunità di uomini, donne, giovani e meno giovani, che hanno diritto di ricevere servizi 12 mesi l’anno. Un paese attento ai cittadini e che offre loro possibilità di crescita e di sviluppo è un paese che attira turisti e villeggianti”.

Poi, dalla minoranza intervengono sul tema della destagionalizzazione, su cui, di recente, l’assessore al turismo, Stefano D’Arcangelo, ha annunciato che sta lavorando la maggioranza. “Solo attraverso il miglioramento della qualità di vita dei cittadini e una programmazione politica di medio-lungo periodo, finalizzata a sostenere i giovani e le famiglie che vogliono vivere e lavorare a Sperlonga, sarà possibile riempire di contenuto la formula della destagionalizzazione e – sottolineano da Sperlonga cambia – rendere Sperlonga un paese attrattivo e ambito tutto l’anno e per qualunque tipo di turismo”.

Ma qual è la soluzione allora? “Bisogna lasciarsi alle spalle l’indifferenza dell’attuale amministrazione. Per il futuro serve una politica seria e attenta alle esigenze dei cittadini, fatta di scelte lungimiranti e di decisioni condivise con tutti coloro che hanno a cuore il nostro paese“.

