Lungomare di Ostia invaso dalle roulotte, il Municipio: “Così risolveremo il problema”

Ostia – L’Amministrazione del X Municipio chiama un tavolo municipale con le Forze dell’Ordine, le associazioni e i camperanti, per parlare delle roulotte che sostano sul lungomare di Ostia.

“Stiamo affrontando da tempo nell’Osservatorio Territoriale per la Sicurezza del X Municipio – dice Giuliana Di Pillo, Presidente del X Municipio-, con il Vice Prefetto e con le Forze dell’Ordine il problema dei camper posteggiati nei parcheggi del lungomare nei quali vivono persone che non possono permettersi un’abitazione. E’ un argomento complesso perché investe situazioni di difficoltà a cui bisogna far fronte di volta in volta, in base alle circostanze ed alla peculiarità del disagio”.

“Per questo motivo – prosegue la Presidente del Municipio – abbiamo avviato un tavolo di concertazione al quale prendono parte coloro che vivono nei camper, le associazioni di volontariato, la Polizia Locale X Gruppo Mare, al fine di sostenere le persone e trovare delle soluzioni condivise che risolvano il problema di questi cittadini e venga restituito decoro all’area in questione”.

“Nel frattempo – prosegue Giuliana Di Pillo -, grazie ad un appalto della Polizia Locale, stiamo effettuando interventi graduali di rimozione dei veicoli non marcianti e in stato di abbandono. Abbiamo a cuore il nostro territorio e i problemi di tutti e stiamo lavorando per risolvere ogni criticità”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio