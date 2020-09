A spasso per Anzio con 39 dosi di cocaina nascoste negli slip: arrestato

Anzio – A spasso per la città con le dosi di cocaina nascosta negli slip. Nella serata di ieri, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio ha arrestato, in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane albanese, classe ’98, con precedenti di polizia. Il giovane, infatti, è stato trovato in possesso di ben 39 dosi di cocaina, occultate negli slip. Nella mattinata odierna è stato sottoposto a processo.

