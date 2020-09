Arriva la presentazione del libro “Anzio Marinara, il lascito di Papa Innocenzo XII Pignatelli”

Anzio – Il Comune di Anzio rende noto che domenica 4 ottobre 2020, si terrà la presentazione del volume “Anzio Marinara, il lascito di Papa Innocenzo XII Pignatelli”. La presentazione del volume avverrà presso la Sala Consiliare di Villa Corsini Sarsina, alle ore 17:00.

L’evento è organizzato in occasione del 320 esimo anniversario della scomparsa di Papa Innocenzo XII (27/09/1700), Padre Fondatore della nuova Anzio.

