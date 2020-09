Arrivano i test di prevenzione per i tumori del colon retto nelle Farmacie Comunali di Fiumicino

Fiumicino – La Asl Roma 3, in collaborazione con la Regione Lazio, ha attivato il programma di screening e prevenzione sui tumori del colon retto. Nel passato ci si poteva rivolgere alle strutture in carico alla Asl stessa, ma quest’anno per Fiumicino c’è una novità essenziale: la possibilità di andare a ritirare la provetta per il test direttamente presso le farmacie comunali. Una soluzione comoda, e soprattutto diversificata sul territorio, avendo 4 presìdi dislocati tra Fiumicino Isola Sacra, Parco Leonardo e Aranova che possono fornire le provette necessarie.

Lo screening dei carcinomi colorettali mira a identificare precocemente le forme tumorali invasive, ma anche a individuare e rimuovere possibili precursori.

Recependo le linee guida emanate dalla Commissione Oncologica Nazionale, lo screening deve essere effettuato con cadenza biennale nella fascia di età compresa tra i 50 e i 74 anni.

Il tipo di test di screening è “immunochimico per la ricerca del sangue occulto fecale”. Nei soggetti positivi al test di screening, si dovranno poi fare approfondimenti diagnostici tipo colonscopia (eventualmente completata con colonscopia virtuale) o clisma opaco a doppio contrasto.

Si può prenotare lo screening con il numero verde gratuito messo a disposizione dalla Asl (800.634.634) presente nella lettera arrivata a casa agli ultra 50enni, ma – da giovedì 1 ottobre 2020 – si può anche andare direttamente nelle farmacie comunali, da residenti nel comune di Fiumicino e con la carta d’identità, e chiedere la provetta per effettuare il test (anche se per qualche motivo non sia arrivata la lettera a casa).

In caso di esito positivo al test la persona verrà contattata telefonicamente, in caso di esito negativo arriverà invece una semplice lettera a domicilio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino