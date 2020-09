Precario stato di conservazione: il Sindaco firma l’ordinanza per l’interdizione della chiesa dell’Immacolata

Latina – A Latina interdetta la chiesa dell’Immacolata a Latina. Dopo il sopralluogo dei giorni scorsi, effettuato dai Vigili del fuoco, da cui è emerso un precario stato di conservazione dei luoghi, infatti, il sindaco del capoluogo pontino, Damiano Coletta ha deciso di firmare un ordinanza, con cui rimanda a padre Luigi Recchia, amministratore della parrocchia, al rispetto di tutti i punti evidenziati nella stessa.

Secondo quanto riportato dall’ordinanza, la verifica dello stato dei luoghi dovrà avvenire tramite l’accertamento, da parte di un tecnico qualificato ed abilitato all’esercizio della professione (di seguito indicato brevemente come Tecnico): di tenuta e stabilità del solaio di copertura della chiesa interessato da diffuso e precario stato di conservazione degli elementi posti in corrispondenza dell’intradosso a coronamento della zona centrale, con pericolo di caduta anche potenziale che potrebbe coinvolgere anche altre parti strutturali e/o di finitura dell’edificio, e di conseguente potenziale pericolo di caduta; dell’eventuale sussistenza di condizioni di instabilità delle strutture e di tutti gli elementi strutturali interessati dagli eventi, senza alcuna parte esclusa, portanti a successivo eventuale crollo; dell’eventuale sussistenza di ulteriori condizioni, direttamente e/o indirettamente connesse alla situazione dello stato evidenziato in oggetto, che possano rappresentare pericolo per persone o cose o possano essere di pericolo per la pubblica incolumità.

La verifica dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla data di notifica del presente atto e nel termine stesso, dovranno essere rimesse a questo Comune (servizio.ediliziaprivata@pec.comune.latina.it) le risultanze degli accertamenti. Qualora il Tecnico ne ravvisi le condizioni, potrà ordinare lo sgombero dell’edificio, vietandone l’accesso e l’uso a qualsiasi persona.

Il tecnico, inoltre, potrà ordinare l’immediata esecuzione dei lavori ritenuti dal Tecnico urgenti e indifferibili per la eliminazione del pericolo attivando, ove ne ricorrano gli estremi di legge, la procedura più celere prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia“.

La presentazione al Servizio Politiche di Gestione e Assetto del Territorio (servizio.ediliziaprivata@pec.comune.latina.it) di questo Comune nel termine massimo di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, anche se eseguiti al solo fine della eliminazione dei pericoli, di una relazione descrittiva dell’intervento effettuato comprovante la totale osservanza degli adempimenti imposti dalla presente Ordinanza.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina