Consiglio Comunale, Severini: “La maggioranza non discute le interrogazioni? E Crescere Insieme le ripresenta””

Fiumicino – “Venerdì 2 ottobre 2020 si terrà il Consiglio Comunale in cui sono state calendarizzate tutte le interrogazioni che ad agosto la maggioranza non ha permesso di discutere, facendo mancare il numero legale dei presenti (leggi qui). Sperando che questa volta la maggioranza abbia il giusto sentimento di rispetto nei confronti dei problemi dei cittadini finalmente potremo affrontare i problemi reali che il territorio lamenta e che arrivano nella sede consiliare sotto forma di interrogazione”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“La loro ripresentazione – spiega il Capogruppo – è legata al fatto che non è ancora stato fatto niente per risolvere queste criticità, nonostante il tempo decorso non sia poco, né sappiamo a che punto sono gli impegni presi.

Le principali problematiche irrisolte del nostro territorio riguardano, in particolare, la messa in sicurezza di Tragliata sui cui un’interrogazione fu già presentata due anni fa. Tra gli altri temi urgenti, porteremo anche l’erosione costiera di Fregene-Focene, il presidio dell’Asl di Palidoro, la Darsena e I Pescherecci, il Tpl e la situazione del ponticello ciclopedonale di Passoscuro-Maccarese”.

“Tornano in aula queste interrogazioni – conclude Severini – con la speranza che, almeno questa volta, non restino solo degli esiti di atti amministrativi che non hanno prodotto nulla. Crescere Insieme è la lista che raccoglie tutti i problemi del nostro territorio. Continueremo ad essere sensibili alle criticità che ci vengono segnalate dai cittadini ed a trasformarle in atti amministrativi, portandoli in aula”.

