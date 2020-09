Covid-19, al drive-in dell’aeroporto tamponi per i dipendenti comunali di Fiumicino

Fiumicino – “Dal 1 ottobre tutti i dipendenti comunali, poiché a stretto contatto con il pubblico, possono recarsi al drive-in dell’aeroporto Leonardo da Vinci, in prossimità del parcheggio lunga sosta, per effettuare il tampone per il controllo del Covid-19“. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Il drive-in dell’aeroporto – spiega – è aperto tutti i giorni H24, compresi il sabato e la domenica. Per i dipendenti basterà presentare il tesserino comunale”.

“Potranno effettuare il tampone in aeroporto – aggiunge Montino – anche i componenti dei comitati di gestione di tutti i centri anziani comunali, visto che anche loro hanno numerosi contatti con i frequentatori degli stessi centri e durante le riunioni organizzative”.

“Colgo l’occasione – conclude il sindaco – per ribadire che è molto utile e opportuna un’ampia partecipazione per continuare quel lavoro, al fianco di Asl e Regione, di tutela della salute individuale e collettiva”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino