Fiumicino, al via due nuovi corsi di formazione per disoccupati: ecco come iscriversi

Fiumicino – Il Comune di Fiumicino si attrezza per aiutare i cittadini in stato di disoccupazione, organizzando per loro due corsi di formazione professionale.

“In collaborazione con lo Sportello Lavoro gestito da Umana all’interno del Comune di Fiumicino, saranno attivati dei corsi di formazione online gratuiti per disoccupati e inoccupati – dichiara l’assessora alla Formazione e al Lavoro Anna Maria Anselmi -. Nello specifico ci saranno due corsi a cui si potrà accedere semplicemente con un pc e un collegamento a internet: il 5 ottobre il corso ‘Formazione generale sulla sicurezza’ della durata di 4 ore dalle 9 alle 13 e a cui ci si deve prenotare entro il 2 ottobre; dal 26 ottobre il corso ‘Inglese base ‘ della durata di 40 ore, tutte le mattine dalle 9 alle 13 per due settimane con prenotazione entro il 21 ottobre”.

“Si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire – conclude Anselmi – perché gratuita e capace di aprire nuove opportunità. Chi volesse partecipare deve contattare il numero 335/8155197 oppure il numero 06/44239949 e lasciare i propri dati per l’iscrizione”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino