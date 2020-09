Fiumicino, ancora perdite d’acqua su via del Pesce Luna: residenti esasperati

Fiumicino – “Caro direttore, sono otto mesi che attendiamo le riparazioni della condotta idrica presso via del Pesce Luna“. Così ci scrivono Dario Cuocci e Roberto Feola, residenti presso via del Pesce Luna e che convive con questo disagio da tantissimo tempo.

“Ormai i fatti legati a questa strada sono conosciuti da tutti i cittadini del Comune di Fiumicino, poiché noi residenti siamo stati i primi a denunciare queste immense perdite d’acqua e pubblicare le fotografie di questo disastro sui gruppi Facebook del territorio.

Camminare su via del Pesce Luna è come attraversare un torrente controcorrente: l’acqua nelle giornate di vento scorre ovunque. Addirittura è arrivata a toccare via delle Cernie, che è una strada parallela in confronto al punto di origine della perdita.

La situazione mi preoccupa molto, soprattutto quando guardo ai problemi che stanno trovando le varie attività commerciali presenti in questa zona di Fiumicino. Nei recenti giorni l’acqua è entrata dentro un B&B di via delle Cernie, provocandogli dei danni considerevoli.

La condotta idrica di via del Pesce Luna è vecchia, avendoci quarant’anni minimo! Forse sarà arrivata l’ora di cambiarla? Purtroppo rattoppare questo punto non serve più a nulla, poiché è totalmente usurato dall’età

Mi auguro, insieme ad altri cittadini, che la condotta venga sostituita in tempi brevi. Spero vivamente che il Comune di Fiumicino e Aceaa prendano nota sulla necessità di un simile intervento”.

