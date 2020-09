Fiumicino, Baccini: “Quattro vigili in più non bastano a garantire la sicurezza”

Fiumicino – “Noi abbiamo chiesto più sicurezza e il potenziamento dell’organico delle forze dell’ordine sul territorio per garantire standard di sicurezza elevati da nord a sud del Comune. Il passaggio da tempo determinato a indeterminato di quattro unità (leggi qui) non è un grosso miglioramento”. Così, in una nota, Mario Baccini, capogruppo dell’opposizione di Fiumicino.

“E poi – continua Baccini – vorremmo capire con quale logica si usano due pesi e due misure per le assunzioni dei vigili e delle insegnanti, che vengono dirottate su agenzie interinali nonostante le graduatorie pubbliche. Ci sembra davvero poco. Ma soprattutto, nel nostro comune c’è bisogno di maggiore trasparenza nella gestione del personale“, conclude.

