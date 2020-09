Ladispoli – Vendeva cocaina nel suo ristorante sul lungomare Marco Polo. E’ successo a Ladispoli, dove i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno sorpreso l’uomo mentre stava cedendo una dose di cocaina ad un suo conoscente. Le perquisizioni scattate nell’immediatezza hanno consentito ai carabinieri di sequestrare altri 20 grammi di cocaina, suddivisi in singole dosi, nascosti nel ristorante e 45.000 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività di spaccio, nella sua abitazione.

Conclusi gli accertamenti di rito, il pusher è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, mentre il suo “cliente” è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

