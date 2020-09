Fiumicino, la Lega Giovani a Montino: “Piste ciclabili rimaste abbandonate”

Fiumicino – “Montino e la sua giunta sono attenti alle necessità dei giovani? A noi non sembra affatto – dice la Lega Giovani Fiumicino -. Tre settimane fa abbiamo denunciato lo stato di totale abbandono delle piste ciclabili del nostro comune e di sicuro non ci aspettavamo chissà quale risposta da parte dell’amministrazione, ma addirittura essere ignorati ci risulta il chiaro sintomo di una amministrazione sorda alle necessità dei cittadini”.

“In un momento storico in cui risulta fondamentale incentivare i giovani a stare all’aria aperta e fare attività fisica -prosegue la Lega Giovani -, non curarsi di un appello come il nostro da dimostrazione di incoscienza. Sarà perché non siamo stati abbastanza chiari su quali sono le nostre richieste? Oppure perché c’è questo infondato pregiudizio che i giovani non si rechino alle urne per votare? A scanso di equivoci ribadiamo le domande alle quali gradiremo avere risposta. La nostra città è ormai da tempo nell’incuria più totale: come mai non si sta facendo nulla? Quando c’è stato l’ultimo intervento di manutenzione sulla pista ciclabile, quando è previsto il prossimo e quanto ci costa?”.

“Nella speranza che i relativi problemi non vengano risolti esclusivamente sotto campagna elettorale – prosegue la Lega Giovani Fiumicino -, attendiamo un riscontro non solo come giovani, ma come cittadini che pagano le tasse e fanno parte attiva di questa comunità”.

