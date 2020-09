Nettuno, si dimette l’assessore Tammone: il Sindaco pronto a riorganizzare la Giunta

Nettuno – Si è dimesso dalla Giunta di Nettuno l’assessore Luca Tammone, che dal sindaco Coppola aveva ricevuto la delega ai Lavori Pubblici.

“Nella giornata di oggi ho ricevuto e accettato la lettera di dimissioni dell’assessore ai Lavori pubblici Luca Tammone – ha dichiarato il sindaco Alessandro Coppola -. Le dimissioni sono legate ad una riorganizzazione interna al gruppo di Forza Italia. Colgo l’occasione per ringraziare Tammone per l’ottimo lavoro svolto al servizio dei cittadini di Nettuno. Fin dal primo giorno di lavoro si è impegnato al massimo per programmare gli interventi necessari a migliorare la qualità della vita della città e con prontezza ha sempre supervisionato alla risoluzione delle tante emergenze che abbiamo dovuto fronteggiare”.

“Luca si è fatto apprezzare per la voglia di fare e l’ottimo carattere – prosegue il Sindaco di Nettuno -. Auguro a Luca Tammone il meglio per il suo avvenire personale e politico. Le deleghe resteranno nelle mie mani in attesa di un confronto interno alla maggioranza prima di individuare un nuovo componente della giunta”.

